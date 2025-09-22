PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus Pkw

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage Am Nocken, durchsuchte ein Fahrzeug und entwendete Parkscheibe, Kleingeld und eine Funk-Fernbedienung. Am Freitag zwischen 3.10 und 3.20 Uhr wurde aus einem an der Schubertstraße abgestellten Ford Grand C-Max eine Tasche mit Elektroschrott sowie diverse Schlüssel gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

