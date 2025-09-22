Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstähle aus Pkw
Kierspe (ots)
In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage Am Nocken, durchsuchte ein Fahrzeug und entwendete Parkscheibe, Kleingeld und eine Funk-Fernbedienung. Am Freitag zwischen 3.10 und 3.20 Uhr wurde aus einem an der Schubertstraße abgestellten Ford Grand C-Max eine Tasche mit Elektroschrott sowie diverse Schlüssel gestohlen. (cris)
