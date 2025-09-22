POL-MK: Diebstähle aus Pkw

Halver (ots) - Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr versucht, in eine Erdgeschosswohnung Am Mühlengrund einzudringen. Als sich ein Bewohner bemerkbar machte, flohen die Unbekannten. Erst geraume Zeit später informierte der Bewohner die Polizei. (cris) Unbekannte Vandalen warfen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das Glas eines Bushäuschens an der Marktstraße 16 ein. Die Polizei ermittelt wegen ...

