Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Balve (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Balve-Langenholthausen, Sunderner Straße Zeit 20.09.2025, 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Gemessene Fahrzeuge 830 Verwarngeldbereich 58 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen
