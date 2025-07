Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, dem 05.07.2025, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein roter Honda Civic die Autobahn A 5 von Karlsruhe in Richtung Basel. In Höhe von Bad Bellingen schloss von hinten ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Mercedes-Benz, mit Schweizer Zulassung aus dem Kanton Aargau auf. Beide Pkw befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur. Nach mehrmaligem Aufblenden soll der schwarze Pkw den Honda verbotswidrig rechts überholt haben und danach dermaßen knapp vor diesem eingeschert sein, dass der Honda-Fahrer zur Vermeidung einer Kollision zu einer Notbremsung gezwungen war. Der Mercedes-Fahrer habe seine Fahrt in gleicher Weise fortgesetzt und blendete weiteren vor ihm fahrenden Fahrzeugen auf. Zeugen, welche zu dem schwarzen Pkw sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/9800-0) in Verbindung zu setzen. Ebenso mögen sich Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise des schwarzen Pkw womöglich auch gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell