PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 104 bei 60 über die Oststraße

Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle

Ort Meinerzhagen,Oststraße B 54 FR BAB Zeit 21.09.2025, 06:58 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 716 Verwarngeldbereich 66 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 33 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 104 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Meinerzhagen, Oststraße B 54 FR Stadtzentrum Zeit 21.09.2025, 06:58 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 584 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde ( NL ) Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 17:44

    POL-MK: Rücknahme der Vermisstenfahndung

    Balve (ots) - Bezugsmeldung: POL-MK: Suche nach vermisstem Senior vom 20.09.2025 - 09:33 (gelöscht) Wanderer haben den Vermissten vor wenigen Minuten im Bereich Schieberg gefunden und Rettungskräfte alarmiert. Der Gesuchte ist ansprechbar und bei Bewusstsein. Eine Rettungswagenbesatzung kümmert sich nun um den Senior. Die Polizei stellt die Suche ein und dankt allen Hinweisgebern. (dill) Rückfragen von ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:49

    POL-MK: 65 statt 30 km/h: Fahrverbot

    Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Lüdenscheid, Reckenstraße Zeit 19.09.2025, 6:52 bis 9 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 166 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 19.09.2025, 9:10 bis 10:46 Uhr Art der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:04

    POL-MK: Fahrer unter Drogen oder ohne Versicherung

    Iserlohn (ots) - Am Donnerstag entdeckten Polizeibeamte an der Wermingser Straße einen E-Scooter-Fahrer, an dessen Roller nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen hing. Das Typenschild wurde unkenntlich gemacht. Weil der 25-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz hat, kassierte die Polizei zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung. Weil der 25-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, stellte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren