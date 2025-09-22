Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 104 bei 60 über die Oststraße
Meinerzhagen (ots)
1. Messstelle
Ort Meinerzhagen,Oststraße B 54 FR BAB Zeit 21.09.2025, 06:58 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 716 Verwarngeldbereich 66 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 33 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 104 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Meinerzhagen, Oststraße B 54 FR Stadtzentrum Zeit 21.09.2025, 06:58 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 584 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde ( NL ) Bemerkungen
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell