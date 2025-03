Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250326- 0321 Frankfurt- Altstadt: Brandstiftung mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (25. März 2025) auf Mittwoch (26. März 2025) entzündeten Unbekannte Mülltonnen in der Dominikanergasse, die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schoben der oder die Täter gegen 00:50 Uhr zwei Mülltonnen einer Sammelstelle in der Dominikanergasse in den Durchbruch zum ehemaligen Dominikanerkloster.

Hier entzündeten die Unbekannten die Tonnen, wobei das Feuer auf einen dort befindlichen Verteilerkasten übergriff und die Gebäudefassade beschädigte. Die Feuerwehr löschte den Brand und schätzt den Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen bezüglich des Täters aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle angegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell