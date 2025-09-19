PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 65 statt 30 km/h: Fahrverbot

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle Lüdenscheid, Reckenstraße

Zeit 19.09.2025, 6:52 bis 9 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 166 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 19.09.2025, 9:10 bis 10:46 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 224 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 65 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle Lüdenscheid, Reckenstraße

Zeit 19.09.2025, 11:22 bis 12:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 121 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

