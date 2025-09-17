Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach illegalem Rennen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (13.09.2025) lieferten sich ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 28-jähriger Autofahrer offenbar ein illegales Rennen in der Donauwörther Straße. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 00.30 Uhr ereignete sich im Zuge eines vermeintlichen illegalen Rennens ein Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, bei welchem der 28-Jährige auf den Seat eines unbeteiligten 25-Jährigen auffuhr. Der Seat schleuderte durch den Aufprall auf die Straßenbahnschienen. Der bislang unbekannte Beteiligte flüchtete. Die beiden Insassen des Seats verletzten sich bei dem Unfall. Der entstandene Sachschaden liegt aktuellen Schätzungen zu folge bei rund 35.000 Euro. Polizeibeamte beschlagnahmten den Schlüssel, den Führerschein sowie den Mercedes des 28-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 28-Jährigen und den Unbekannten. Zeugenhinweise, insbesondere zum flüchtigen Autofahrer, nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

