Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (16.09.2025) verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer am Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei erfasste er einen 35-jährigen Fahrradfahrer. Beide Männer wurden bei dem Unfall verletzt. Gegen 21.20 Uhr fuhr der 20-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve am Klinkerberg. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und erfasste dabei den Radfahrer. Der 20-Jährige und der 35-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Sturz beschädigte der 20-Jährige außerdem ein geparktes Auto. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Beamte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein und das Motorrad des 20-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen.

