PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (16.09.2025) verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer am Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei erfasste er einen 35-jährigen Fahrradfahrer. Beide Männer wurden bei dem Unfall verletzt. Gegen 21.20 Uhr fuhr der 20-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve am Klinkerberg. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und erfasste dabei den Radfahrer. Der 20-Jährige und der 35-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Sturz beschädigte der 20-Jährige außerdem ein geparktes Auto. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Beamte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein und das Motorrad des 20-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Montag (15.09.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (16.09.2025), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schaufensterpuppen mit Abendkleidern aus einem Modegeschäft am Perlachberg. Der oder die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zugang zu einer Schaufenstervitrine. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (15.09.2025) verletzte ein 21-jähriger Mann einen 18-Jährigen am Königsplatz mutmaßlich mit einem Messer. Ein weiterer 18-Jähriger trat den nun am Boden liegenden 18-Jährigen mit dem Fuß. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren