POL Schwaben Nord: 1728 - Schulbeginn in Bayern - Aktion "Sicher zur Schule, sicher nach Hause"

1728 - Schulbeginn in Bayern - Aktion "Sicher zur Schule, sicher nach Hause"

Nordschwaben - Am heutigen Dienstag (16.09.2025) startet das neue Schuljahr. Insbesondere für die ABC-Schützen stellt der Schulweg eine neue Herausforderung dar. Vom 16.09. bis einschließlich 03.10.2025 beteiligt sich die Polizei bayernweit wieder an der Aktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause". In diesem Zeitraum führen die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verstärkte Kontrollen durch, sowohl stationär als auch mobil. Bereits heute Morgen waren zahlreiche Einsatzkräfte in allen Region Nordschwabens im Bereich von Schulen und Kindergärten bzw. an neuralgischen Bereichen des Schulwegs präsent, beispielweise an der Werner-von-Siemens-Schule in Augsburg (Fotos im Anhang zur freien Verwendung ohne Nennung der Quelle). Besonders in den ersten Wochen nach Schulbeginn wird die Polizei Schwaben Nord verstärkt die Einhaltung des Tempolimits sowie der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht überwachen. Schwerpunktmäßig werden diese Kontrollen im Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen stattfinden.

Die Polizei Schwaben Nord appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besonders Rücksicht auf die Schüler zu nehmen und gibt folgende Tipps: - Fahren Sie besonders in Wohngebieten, im Bereich von bekannten Schulwegen, an Haltestellen und rund um Schulen sowie Kindergärten langsam. Es gilt: Runter vom Gas und jederzeit bremsbereit sein. - Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer zur Schrittgeschwindigkeit an Schulbushaltestellen. - Geben Sie als Fußgänger oder Radfahrer den Kindern ein gutes Vorbild. Falsche Verhaltensweisen werden von Kindern schnell übernommen. - Kinder nehmen den Straßenverkehr oft anders wahr, weshalb immer mit unerwartetem Verhalten der kleinen Verkehrsteilnehmer gerechnet werden muss. An die Eltern hat die Polizei folgenden Appell: - Gehen Sie den Schulweg mit den Kindern vor Schulbeginn ab und zeigen Sie Gefahrenstellen auf. - Legen Sie den Schulweg ohne Zeitdruck zurück. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste. - Überqueren Sie den Schulweg möglichst an Fußgängerüberwegen, Ampeln, Zebrastreifen und bei Schulweghelfern. - Statten Sie Ihre Kinder mit heller Kleidung sowie reflektierenden Elementen (einschließlich Schultasche) aus, am besten sogar mit einer Warnweste. - Sollten Ihre Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht werden, denken Sie auch dabei an Sicherheitsgurt und Kindersitz. Zur Vermeidung von Unfällen auf dem Schulweg appelliert das Polizeipräsidium Schwaben Nord an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu sein und Rücksicht auf die ABC-Schützen zu nehmen - nicht nur zu Schuljahresbeginn. Neben der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" finden vom 16.09. bis 19.09.2025 die landesweiten Aktionstage zur Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht statt. Die Polizei hat auch über den Schulbeginn hinaus die Verkehrssicherheit, besonders hinsichtlich der sogenannten "schwächeren Verkehrsteilnehmer" wie beispielsweise Kinder, Fußgänger oder Radfahrer, genau im Blick. Die Polizei Schwaben Nord wünscht Ihnen und Ihren Kindern ein vor allem sicheres, neues Schuljahr!

Statistiken zu der Ausbildung in den Jugendverkehrsschulen sowie zu Schulwegunfällen sind auf der Homepage der Bayerischen Polizei in der Verkehrslage 2024 (Seite 6) sowie der Statistik Nordschwaben und Regionen (Seite 14 sowie jeweils Seite 11 der Regionen) veröffentlicht.

