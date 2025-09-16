Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Betrunkenen auf E-Scooter

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (16.09.2025) war ein 16-Jähriger offenbar alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter am Theodor-Heuss-Platz unterwegs.

Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem nahmen die Polizeibeamten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen an. Der 16-Jährige war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell