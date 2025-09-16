Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (15.09.2025) war ein 36-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Riedlingerstraße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann auf Höhe der Dieselstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Polizeibeamten zudem eine geringe Menge Kokain bei dem Mann. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten den 36-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell