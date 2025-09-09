PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer/in eines hochwertigen E-Klapprades aus Stotel gesucht (Foto im Anhang)

POL-CUX: Eigentümer/in eines hochwertigen E-Klapprades aus Stotel gesucht (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Stotel. Bereits Ende August wurde in Stotel ein hochwertiges E-Klapprad sichergestellt. Dieses stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahlsdelikt. Jedoch wurde bisher keine entsprechende Tat bei der Polizei angezeigt.

Der Eigentümer/die Eigentümerin des hochwertigen Fahrrades wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt (Telefon 04744 731660) oder in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren