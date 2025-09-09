Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer/in eines hochwertigen E-Klapprades aus Stotel gesucht (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Stotel. Bereits Ende August wurde in Stotel ein hochwertiges E-Klapprad sichergestellt. Dieses stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahlsdelikt. Jedoch wurde bisher keine entsprechende Tat bei der Polizei angezeigt.

Der Eigentümer/die Eigentümerin des hochwertigen Fahrrades wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt (Telefon 04744 731660) oder in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

