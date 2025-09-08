Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hochgefährliche Fahrt mit nicht verkehrstauglichem PKW - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis - Insgesamt 7 Inssassen, davon 5 Kinder, im PKW (Foto im Anhang)

Loxstedt/Fleeste. Am Samstagnachmittag (06.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 15:50 Uhr einen PKW Opel auf dem Knipweg in Loxstedt-Fleeste.

Der PKW war zuvor aufgrund eines massiven Unfallschadens im Frontbereich und nicht vorhandener Kennzeichen aufgefallen.

Die Kontrolle förderte im Anschluss Erschreckendes zu Tage. Der Fahrzeugführer, ein 33-jähriger Geestländer, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW war seit April 2025 nicht mehr zugelassen und entsprechend nicht versichert. Er wies einen massiven Frontschaden auf.

Im PKW selbst waren mehrere Teile demontiert, darunter zum Beispiel die Sitzfläche der rückwärtigen Sitzbank. Im Fahrzeug selbst wurden sechs weitere Personen transportiert, davon fünf Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren.

"Eine solche Fahrt ist höchstgefährlich und verantwortungslos. Im Falle einer gefährlichen Verkehrssituation oder gar eines Verkehrsunfalls wären schlimmste Unfallfolgen, gerade für die transportierten Kinder, zu erwarten. Eine solche Verantwortungslosigkeit lässt selbst erfahrene Einsatzkräfte teils fassungslos zurück".

Den Fahrzeugführer erwarten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

