Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rammarbeiten in Cuxhavens Hafen sorgen für Beschwerden +++ Verkehrskontrolle deckt diverse Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Rammarbeiten in Cuxhavens Hafen

Auch am heutigen Sonntag, 07.09.2025, fanden im Hafengebiet Cuxhavens erneut Rammarbeiten beim Bau weiterer Liegeplätze statt. Diese waren im gesamten Stadtgebiet Cuxhavens deutlich hörbar und führten bereits ab den frühen Morgenstunden zu reichhaltigen, teilweise unanständigen Beschwerden über ruhestörenden Baulärm bei der örtlichen Polizeidienststelle. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Cuxhaven unter Hinweis auf diverse Presseartikel in dieser Sache abermals betonen, dass dem ausführenden Unternehmen eine Ausnahmegenehmigung inklusive Sonntagsarbeit vorliegt, seitens der Polizei kein Handlungsbedarf besteht und die Polizei der falsche Adressat für Beschwerden in dieser Angelegenheit ist.

+++

Verkehrskontrolle deckt diverse Straftaten auf BAB27/ Hagen im Bremischen. Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 13 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 48-jährigen Bremerhavener, der zuvor mit seinem Pkw auf der Autobahn unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen entwendet und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er räumte ein, die Kennzeichen entwendet zu haben, um an Tankstellen unerkannt und ohne zu bezahlen tanken zu können. Bisher konnten ihm bereits vier Tankbetrüge im Umland nachgewiesen werden, für die er sich nun ebenfalls rechtfertigen muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven,
i.A. Anders-Mercier, PHK

Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

