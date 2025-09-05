POL-CUX: Brand bei handwerklichen Arbeiten an einem Einfamilienhaus in Hemmoor - hoher Sachschaden
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Am gestrigen Donnerstag (04.09.2025) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Brandausbruch im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße An der Pferdebahn in Hemmoor.
Bei Sanierungsarbeiten an der Heizungsanlage kam es, vermutlich durch Funkenflug, zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden im hohen, fünfstelligen Eurobereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
