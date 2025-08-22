Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Städtebaufördermittel für Historisches Rathaus in Wolgast

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an den Wolgaster Bürgermeister, Martin Schröter, einen Zustimmungsbescheid für die Herstellung von Barrierefreiheit im Rathaus übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 27. August 2025, 15.30 Uhr

Ort: Rathaus Wolgast, Burgstraße 6, 17438 Wolgast, 2 Etage, Büro des BM

Das Rathaus in Wolgast wurde bereits 1999/2000 mit Hilfe von Städtebaufördermitteln saniert. Nun beabsichtigt die Stadt, die Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit des historischen Baus zu verbessern. Dazu werden für die historische Altstadt bewilligte Städtebaufördermittel eingesetzt. Am nordwestlichen Giebel sollen eine Rampe und eine automatische Tür eingebaut werden. Hinzu kommen ein Personenaufzug und barrierefreie Toiletten, außerdem Brandschutzmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden bei rund 670.000 Euro liegen, wobei etwa 512.000 Euro Städtebaufördermittel sein werden.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell