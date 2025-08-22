PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Städtebaufördermittel für Historisches Rathaus in Wolgast

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an den Wolgaster Bürgermeister, Martin Schröter, einen Zustimmungsbescheid für die Herstellung von Barrierefreiheit im Rathaus übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 27. August 2025, 15.30 Uhr

Ort: Rathaus Wolgast, Burgstraße 6, 17438 Wolgast, 2 Etage,
     Büro des BM

Das Rathaus in Wolgast wurde bereits 1999/2000 mit Hilfe von Städtebaufördermitteln saniert. Nun beabsichtigt die Stadt, die Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit des historischen Baus zu verbessern. Dazu werden für die historische Altstadt bewilligte Städtebaufördermittel eingesetzt. Am nordwestlichen Giebel sollen eine Rampe und eine automatische Tür eingebaut werden. Hinzu kommen ein Personenaufzug und barrierefreie Toiletten, außerdem Brandschutzmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden bei rund 670.000 Euro liegen, wobei etwa 512.000 Euro Städtebaufördermittel sein werden.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:30

    IM-MV: Mehr freies WLAN in MV - Ehrenamt vernetzt das Land

    Schwerin (ots) - Mehr freies WLAN für alle: Das Projekt "Freifunk fördern - landesweite Initiative für kostenfreie und offene Internetzugangspunkte mittels WLAN" ist mit großem Erfolg bis Ende 2024 umgesetzt worden. Unter Federführung der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement Mecklenburg-Vorpommern konnten mithilfe engagierter Freifunk-Initiativen und einer gezielten Förderung aus dem ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:12

    IM-MV: MV treibt Mobilfunkausbau weiter voran - 17 neue Masten in Planung

    Schwerin (ots) - Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert weiter in den Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur. Insgesamt sind derzeit 17 Mobilfunkmasten im Landeseigentum geplant, um die Netzabdeckung insbesondere in ländlichen Regionen deutlich zu verbessern. "Unser Ziel ist es, auch in bisher schlecht versorgten Gebieten endlich stabile Mobilfunkverbindungen zu ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 08:59

    IM-MV: Städtebauförderprogramme 2026: Städte können ab sofort Anträge stellen

    Schwerin (ots) - Die Städte des Landes sind aufgerufen, Anträge für die Städtebauförderprogramme des Jahres 2026 zu stellen. Bis zum 15. Oktober können Gelder in den drei Förderprogramme "Lebendige Zentren", "Sozialer Zusammenhalt", "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" der Bund-Länder-Förderung beantragt werden. Die Städtebauförderung ist eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren