Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verlorene Warntafel führt zu Verkehrsunfall auf der BAB27 mit vier Beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden ++++ Auffahrunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am 04.09.2025 wurde der Polizei um 09:15 Uhr ein Unfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gemeldet. Kurz hinter der Anschlussstelle Schwanewede fuhren mehrere Fahrzeuge aufeinander auf. Ein 48-jähriger aus Bocholt musste mit seinem Audi auf dem Überholfahrstreifen stark bremsen, was die hinter ihm fahrende 54-jährige Bremerin mit ihrem Smart zu spät erkannte, sodass Sie eine Kollision mit dem Audi nicht mehr verhindern konnte. Hierdurch geriet Sie ins Schleudern und kollidierte zusätzlich mit einem Fiat Transporter eines 50-jährigen Bremers, der auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Die Bremerin wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Als Ursache für das Bremsmanöver des Audis wurde in den Erstmeldungen zum Unfall angegeben, dass ein bislang unbekanntes viertes Fahrzeug, mutmaßlich ein Lkw, Ladung verloren habe. Vor Ort konnte eine weiß-rote Warntafel, wie sie zumeist an Lkw oder Sattelzügen angebracht ist, aufgefunden werden. Da bei Eintreffen der Polizei kein solches Fahrzeug vor Ort war, bittet die Polizei in Geestland Hinweise hierzu telefonisch unter 04743 9280 mitzuteilen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Durch die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr- und Rettungskräfte war die Autobahn zeitweise voll und bis etwa 11:15 Uhr halbseitig gesperrt.

++++

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße zur Siedewurt in Loxstedt. Ein 18-jähriger Mann aus Hülsede bemerkte hierbei mit seinem PKW einen vor ihm bremsenden, 29-jährigen Bremer mit seinem PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des Bremers auf einen weiteren PKW einer 58-jährigen Frau aus Bremen geschoben. Durch den Unfall wurden alle drei Personen leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell