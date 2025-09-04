PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden in Frelsdorf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Frelsdorf. Am gestrigen Mittwochabend (03.09.2025) kam es gegen 21:00 Uhr auf der Geestensether Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Kirchhain (Hessen) war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW BMW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Baum geprallt.

Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Gesamthschadenshöhe liegt bei ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

