Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Wanhöden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am gestrigen Donnerstag (04.09.2025) kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in der Wanhödener Straße in Wanhöden. Die bislang unbekanntnen Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem geringe Mengen Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell