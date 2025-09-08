Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung zwischen Holßel und Dorum - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Samstag (06.09.2025) wurde der Polizei um 12:45 Uhr eine Müllablagerung in einem Feldweg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten mehrere Müllsäcke mit Dämmwolle auffinden. Aufgrund des noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraums bittet die Polizei in Geestland Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Es handelt sich um den Feldweg, der vom Parkplatz an der Speckenstraße zwischen dem Kreisverkehr Holßel und Dorum abgeht und an den dortigen Windkraftanlagen vorbeiführt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell