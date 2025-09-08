PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung zwischen Holßel und Dorum - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Samstag (06.09.2025) wurde der Polizei um 12:45 Uhr eine Müllablagerung in einem Feldweg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten mehrere Müllsäcke mit Dämmwolle auffinden. Aufgrund des noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraums bittet die Polizei in Geestland Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Es handelt sich um den Feldweg, der vom Parkplatz an der Speckenstraße zwischen dem Kreisverkehr Holßel und Dorum abgeht und an den dortigen Windkraftanlagen vorbeiführt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 13:18

    POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Derzeit liegen hier keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Nicole Spielmann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:09

    POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Wanhöden - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am gestrigen Donnerstag (04.09.2025) kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in der Wanhödener Straße in Wanhöden. Die bislang unbekanntnen Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem geringe Mengen Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren