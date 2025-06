Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch

Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

(TB) "Time to Talk", unter diesem Slogan wird die Kreispolizeibehörde des Mühlenkreises künftig kreisweit zum Bürgerdialog einladen. Neben Landrat Ali Dogan werden jeweils die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und die Vertretenden der Ordnungsämter der jeweiligen Kommune sowie die Polizei an den Sicherheitsgesprächen mit der Bevölkerung teilnehmen. Starten wird die Veranstaltungsreihe am 25. Juni 2025 in Bad Oeynhausen.

Das Thema Sicherheit und Ordnung wird durch eigenes Erleben, Berichte in der lokalen Presse und in den sozialen Medien regelmäßig in das Bewusstsein der Bürger gerückt. Egal, ob es um den E-Scooterfahrer in der Fußgängerzone, feiernde Personengruppen und damit verbundenen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Verunreinigungen geht - vieles wird als besonders störend wahrgenommen und prägt das subjektive Empfinden. Die objektiv messbare Sicherheitslage zeichnet jedoch ein oftmals anderes Bild. Selbstverständlich nimmt die Polizei dieses Sicherheitsempfinden sehr ernst und hat den Fokus der polizeilichen Maßnahmen auf die Sicherheit im öffentlichen Bereich ausgerichtet. Aber werden diese vielfältigen Maßnahmen von der Bevölkerung des Mühlenkreises auch so wahrgenommen. Wo drückt der Schuh vor Ort? Was können die Sicherheitsbehörden unternehmen?

Auf Initiative von Landrat Ali Dogan wollen wir mit dem Format "Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch" neue Wege gehen. Wir möchten in entspannter Atmosphäre mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Stellen Sie uns ihre Fragen, sagen Sie uns, was sie bewegt, geben Sie uns Hinweise. Es können und dürfen alle Themen rund um die Sicherheit an-gesprochen werden. Wir möchten das gegenseitige Verständnis und Vertrauen stärken.

Die neue Veranstaltungsreihe wird künftig für alle Kommunen des Mühlenkreises angeboten. Im Rhythmus von zwei Jahren werden wir jeweils einmal vor Ort gewesen sein. Zunächst laden Landrat Ali Dogan, Bürgermeister Lars Bökenkröger sowie Polizeidirektor Mathias Schmidt alle Interessierten für Mittwoch, den 25. Juni 2025, 17:30 Uhr in die Wandelhalle von Bad Oeynhausen ein. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

