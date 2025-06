Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer

Espelkamp (ots)

(DM) Auf der Gestringer Straße kam es zu einem Alleinunfall, bei dem ein 65-jähriger am Diensttagnachmittag schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Espelkamper gegen 17:40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Gestringer Straße aus Richtung B239 kommend in Fahrtrichtung Fiestel. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor der Einmündung "Buschweg", verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. In der Folge fuhr er weiter in den angrenzenden Straßengraben, wo er schließlich mit seinem Fahrzeug zu Boden stürzte.

Der Fahrer musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus in Lübbecke transportiert werden.

An dem Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell