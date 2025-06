Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zügiges Eingreifen - Zwei Tatverdächtige nach Zeugentipp festgenommen

Minden (ots)

(DM) Aufmerksame Bürger und das schnelle Eingreifen der hiesigen Polizei führten in der vergangenen Nacht zur Festnahme zweier junger Männer, die versuchten, einen Automaten gewaltsam aufzubrechen.

Durch lautes Knacken und dem Schein von Taschenlampen wurden Zeugen am Dienstag gegen 01:40 Uhr auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam. Die Männer, ausgestattet mit Brechstange, befanden sich an dem Automaten an der Rintelner Straße/Clus. Aufgrund des Hinweises trafen die eingesetzten Beamten noch während der Tatausführung am Tatort ein.

Beim Erkennen des Streifenwagens ergriffen die beiden Aufbrecher sofort die Flucht. Ein 17-jähriger und ein 18-jähriger, beide stammen aus Minden, flohen fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten jedoch jeweils nach kurzer Flucht von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Minderjährigen wurden außerdem eine griffbereite Schreckschusspistole sowie ein Klappmesser aufgefunden. Als wäre das nicht genug, versuchte sich der Jugendliche mehrfach im Streifenwagen abzuschnallen und erneut zu flüchten. Dies blieb allerdings aufgrund der wachsamen Polizisten erfolglos.

Am Automaten fanden sich deutliche Hebelspuren, der gewaltsame Aufbruch endete allerdings im Versuchsstadium. Im Nahbereich stellten die Beamten ein herrenloses Fahrrad und einen E-Scooter fest, mit denen die Männer mutmaßlich zum Tatort gelangten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen auf der Polizeiwache in Minden entlassen. Gegen sie wird nun wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Schreckschusspistole und Klappmesser wurden als Beweismittel sichergestellt und verwahrt.

Zeugen weiterer ähnlicher Vorfälle oder Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

