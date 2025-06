Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Training am Weserradweg in Rehme

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Die Polizei Minden-Lübbecke lädt interessierte Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer am kommenden Samstag, 21. Juni zu einem "Pedelec-Training to go" nach Bad Oeynhausen-Rehme ein.

Anlässlich des Tages der Verkehrssicherheitsarbeit bieten die hiesigen Verkehrsexperten unter dem genannten Motto Interessierten kostenlos und ohne Voranmeldung die Möglichkeit, mehr über das sichere Fahren mit dem Pedelec zu erfahren. So können Interessierte spontan am Kurztraining teilnehmen oder zum Informationsaustausch rund um das Thema "Sicher mit dem Pedelec" mit der Polizei ins Gespräch kommen.

Die Verkehrssicherheitsberater leiten dabei vor Ort durch Kurzübungen, um die Fähigkeiten der Teilnehmenden im Umgang mit dem Pedelec zu verbessern. Neben praktischen Übungen vermitteln die Beamten dabei an Ort und Stelle auch theoretisches Wissen und informieren über Fachvorträge und Sicherheitstrainings. So können die Radlerinnen und Radler nach dem Kurztraining ihre Fahrt fortsetzen und das Gelernte direkt anwenden.

Das genannte Training findet wie bereits formuliert am kommenden Samstag, 21.06.2025 in Bad Oeynhausen, am Weser-Radweg in Höhe des Sportplatzes Rot-Weiß Rehme, von 10 bis 13 Uhr statt.

Weitere kreisweite Termine für Pedelec-Trainings sind derzeit in Planung und werden in Kürze bekanntgegeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell