Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Mann nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr fest

Augsburg (ots)

   ---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Dillingen / B 16 / Überführung Hausen - Am Donnerstag (11.09.2025) gab ein 21-jähriger Mann von einer Brücke Schüsse auf ein fahrendes Auto auf der B 16 ab. Es kamen keine Personen zu schaden.

Gegen 22.00 Uhr schoss der Mann mit einem Luftgewehr auf das Auto einer 26-Jährigen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht von Samstag (13.09.2025) auf Sonntag (14.09.2025) stellte eine Streife in einem Feld nähe Hausen eine männliche Person fest. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann ein Luftgewehr. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein Zusammenhang mit den Schüssen auf das Auto der 26-Jährigen. Den Ermittlern wurden mindestens vier weitere Fälle am Dienstag (09.09.2025) sowie am Mittwoch (10.09.2025) in der Nähe der Unterführung auf der B 16 bekannt. Aus diesem Grund nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest. Einsatzkräfte durchsuchten außerdem die Wohnung des Mannes. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden keine Personen verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 21-Jährige am Sonntag (14.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines Verstoßes gegen das Waffengesetzes, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und setzte diesen in Verzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

