Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (13.09.2025), gegen 23.30 Uhr, bis Sonntag (14.09.2025), gegen 09.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertsachen aus einem geparkten Auto in der Königsberger Straße. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Sachschaden entstand ersten Ermittlungen zu folge nicht.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

