POL Schwaben Nord: Kontrollstelle in Wertingen

Wertingen - Am Freitagnachmittag (12.09.2025), von 13.30 - 17.30 Uhr, führte die Verkehrspolizei Donauwörth zusammen mit Kräften der Einsatzhundertschaft und der Polizei Wertingen eine Kontrollstelle in Wertingen, Am Kaygraben durch. Die Hauptaugenmerke lagen auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie dem Zustand der Fahrzeuge. Im Rahmen der Kontrolle wurden um die 60 Fahrzeuge überprüft. Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker aus Dillingen zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ein Lkw-Fahrer aus Dillingen verstieß gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Bei vier Fahrzeugen wurden bauliche Veränderungen, bzw. Mängel festgestellt, die Bußgelder und den Rückbau, bzw. Reparaturen zur Folge hatten. Im Weiteren wurden mehrere Gurtverstöße festgestellt, unter anderem war ein zweijähriges Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert. Sechs Fahrzeugführer mussten aufgrund nicht mitgeführter Führerscheine belangt werden. In Hinblick auf den bevorstehenden Herbstanfang und die sich damit ändernden Lichtverhältnisse wurden die Verkehrsteilnehmer auf die besondere Bedeutung der vorschriftsmäßigen Fahrzeugbeleuchtung hingewiesen. In mehreren Fällen waren Beleuchtungseinrichtungen verdreckt oder beschädigt.

Die Verkehrspolizei weist auf den jährlich bundesweit durchgeführten Lichttest der Deutschen Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes hin. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter können ab ersten Oktober die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge kostenlos überprüfen lassen. Nähere Informationen sind auf der Website www.licht-test.de einsehbar.

