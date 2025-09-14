Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am Freitag (12.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Eiskanal, bei der eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Die 58-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal überquerte die Frau die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer war ebenfalls auf der Friedberger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und übersah die 58-jährige Fahrradfahrerin offenbar. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Fahrrad wird aktuell auf rund 100 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr letztendlich weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Auto handelte es sich offenbar um einen silbernen BMW der 3er oder 5er Reihe. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell