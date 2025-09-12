Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (12.09.2025) entwendeten ein 37-Jähriger und ein 48-Jähriger Materialien aus einer Baustelle in der Rosenaustraße.

Gegen 23.00 Uhr stellte eine Streife die beiden Männer an der Baustelle fest. Der 37-Jährige und der 48-Jährige flüchteten zunächst mit ihrem Auto. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten mehrere Kupferkabel im Kofferraum fest. Ermittlungen ergaben, dass diese möglicherweise der Baustelle zuzuordnen sind. Es wurde außerdem entsprechendes Werkzeug aufgefunden. Die beiden Männer wurden zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen den 37-Jährigen und den 48-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell