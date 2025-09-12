PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (12.09.2025) entwendeten ein 37-Jähriger und ein 48-Jähriger Materialien aus einer Baustelle in der Rosenaustraße.

Gegen 23.00 Uhr stellte eine Streife die beiden Männer an der Baustelle fest. Der 37-Jährige und der 48-Jährige flüchteten zunächst mit ihrem Auto. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten mehrere Kupferkabel im Kofferraum fest. Ermittlungen ergaben, dass diese möglicherweise der Baustelle zuzuordnen sind. Es wurde außerdem entsprechendes Werkzeug aufgefunden. Die beiden Männer wurden zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen den 37-Jährigen und den 48-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (11.09.2025) entwendete ein 50-jähriger Mann am Königsplatz eine Umhängetasche. Gegen 20.30 Uhr schlief ein 32-Jähriger auf einer Parkbank. Der 50-Jährige näherte sich dem Schlafenden und entwendete die Umhängetasche des 32-Jährigen. Ein weiterer 32-Jähriger beobachtete den Diebstahl und stellte den 50-Jährigen zur ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (11.09.2025) kam es zu einem Brand in der Steingasse. Gegen 22.00 Uhr entstand im Keller eines Geschäftsgebäudes ein Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Schätzungen zu Folge entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - In der Zeit von Mittwoch (10.09.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (11.09.2025), gegen 12.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Garage in der St.-Florian-Straße. Das Schloss einer Garage wurde hierbei beschädigt. Es entstand Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren