Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (11.09.2025) kam es zu einem Brand in der Steingasse.

Gegen 22.00 Uhr entstand im Keller eines Geschäftsgebäudes ein Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Schätzungen zu Folge entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell