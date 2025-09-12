Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (10.09.2025), gegen 16.00 Uhr, bis Donnerstag (11.09.2025), 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Euler-Chelpin-Straße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell