Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (10.09.2025), gegen 16.00 Uhr, bis Donnerstag (11.09.2025), 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Euler-Chelpin-Straße.
Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell