Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (11.09.2025) war ein 50-jähriger Autofahrer mit über zwei Promille in der Hans-Böckler-Straße unterwegs.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierte eine Streife den 50-Jährigen. Die eingesetzten Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Polizeibeamten stellten den Schlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 50-Jährigen.

