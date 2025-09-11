Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Drogenfahrt

Augsburg (ots)

Kriegshaber -Am Donnerstag (11.09.2025) war ein 39-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Landvogtstraße unterwegs.

Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell