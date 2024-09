Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 228

Randerath-Lindern (ots)

Auf der Landstraße 228, zwischen den Ortschaften Heinsberg-Randerath und Geilenkirchen-Lindern, ist am frühen Morgen des 11. September (Mittwoch), gegen 2.20 Uhr, ein Pkw Audi aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt, die sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr im Fahrzeug befanden. Ein Mann konnte in der Feldgemarkung in der Nähe der Ortschaft Lindern angetroffen werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Zwei weitere Personen konnten nicht angetroffen werden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit beim Aufprall ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen noch verletzt in der Feldgemarkung befinden, oder versucht haben, per Anhalter mitgenommen zu werden. Die Umgebung der Unfallörtlichkeit wird deshalb mit einem Hubschrauber abgesucht, um eventuell verletzte Personen aufzufinden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten, oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuginsassen geben? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

