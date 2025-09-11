PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 20.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 12.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Carl-Schurz-Straße. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:53

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (10.09.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße ohne Führerschein. Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:53

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (09.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Zugspitzstraße. Gegen 13.30 Uhr stellte ein 61-jähriger Mann sein Fahrrad in der Zugspitzstraße ab. Als er rund zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Infostand der Motorradkontrollgruppe

    Augsburg (ots) - Schwabmünchen - Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können. Zudem werden Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für die Sicherheit im Straßenverkehr können alle Verkehrsteilnehmer sorgen - nicht nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren