Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 20.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 12.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Carl-Schurz-Straße. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

