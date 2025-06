POL-WHV: Tödlicher Wohnhausbrand in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Schortens (ots) - Am Dienstag, den 24.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Menkestraße, Höhe Hausnummer 29, in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Golf und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung ...

