Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Infostand der Motorradkontrollgruppe

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.

Zudem werden Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für die Sicherheit im Straßenverkehr können alle Verkehrsteilnehmer sorgen - nicht nur Motorradfahrer!

Um Sie hierzu zu informieren und aufzuklären veranstaltet die Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg am kommenden Samstag (13.09.2025) von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr einen Infostand am Stadtplatz.

Neben dem Infostand ist ein Präventions-Unfallanhänger vor Ort. Zudem stehen Ihnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell