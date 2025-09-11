PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Infostand der Motorradkontrollgruppe

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.

Zudem werden Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für die Sicherheit im Straßenverkehr können alle Verkehrsteilnehmer sorgen - nicht nur Motorradfahrer!

Um Sie hierzu zu informieren und aufzuklären veranstaltet die Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg am kommenden Samstag (13.09.2025) von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr einen Infostand am Stadtplatz.

Neben dem Infostand ist ein Präventions-Unfallanhänger vor Ort. Zudem stehen Ihnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:36

    POL Schwaben Nord: Schockanruf - Frau handelt richtig

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) kam es zu einem versuchten Schockanruf bei einer 79-jährigen Frau. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig. Gegen 14.45 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass derzeit Geld von ihrem Konto abgehoben werde. Die 79-Jährige durchschaute den Versuch und verständigte die ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:34

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen

    Augsburg (ots) - Augsburg - Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Frau aus dem Raum Augsburg um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Anfang August wurde die Frau auf einem Messenger Dienst zu einer Gruppe hinzugefügt. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn die Frau lediglich kleine "Aufgaben", wie ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

    Augsburg (ots) - Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Smart, der auf einem Supermarktparkplatz im Unteren Talweg parkte. Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu dem Smart. Der Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Auto. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren