PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen

Augsburg (ots)

Augsburg - Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Frau aus dem Raum Augsburg um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Anfang August wurde die Frau auf einem Messenger Dienst zu einer Gruppe hinzugefügt. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn die Frau lediglich kleine "Aufgaben", wie beispielsweise das liken eines Videos, erfülle. Hierfür bekam die Frau eine Auszahlung. Im weiteren Verlauf brachten die Unbekannten die Frau dazu, immer wieder Geld auf ein virtuelles Konto zu überweisen. Hierfür versprachen die Unbekannten die Auszahlung einer Rendite. Anfangs bekam die Frau das Geld. Im weiteren Verlauf blieben diese jedoch aus. Die Frau wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützten rät die Polizei:

   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
   - Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.
   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei 
     Unklarheiten gezielt nach.
   - Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition.
   - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von 
     Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor
     allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.
   - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt 
     eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels 
     Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/0
     82906/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-u
     nd-anlagebetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

    Augsburg (ots) - Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Smart, der auf einem Supermarktparkplatz im Unteren Talweg parkte. Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu dem Smart. Der Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Auto. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Montag (08.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Schlüsselbund aus einer Jackentasche eines 30-jährigen Mannes am Königsplatz. Gegen 19.50 Uhr sprach der Unbekannte den 30-Jährigen und seinen Begleiter nahe des Manzu-Brunnens an. Der Unbekannte verwickelte die Beiden in ein Gespräch und umarmte diese. Als sich der Mann wieder entfernte, stellte der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:28

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 16.15 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Geld aus dem Opferstock einer Kirche am Rathausplatz. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren