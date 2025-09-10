Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Montag (08.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Schlüsselbund aus einer Jackentasche eines 30-jährigen Mannes am Königsplatz.

Gegen 19.50 Uhr sprach der Unbekannte den 30-Jährigen und seinen Begleiter nahe des Manzu-Brunnens an. Der Unbekannte verwickelte die Beiden in ein Gespräch und umarmte diese. Als sich der Mann wieder entfernte, stellte der 30-Jährige fest, dass sein Schlüsselbund fehlte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell