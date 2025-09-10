PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 16.15 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Geld aus dem Opferstock einer Kirche am Rathausplatz. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

