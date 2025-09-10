PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am heutigen Mittwochvormittag (10.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer.

Gegen 08.15 Uhr fuhr der 57-jährige Mann an der Anschlussstelle Adelsried auf die Autobahn auf und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er die 29-jährige Autofahrerin, die ebenfalls auf der linken Fahrspur fuhr. Die 29-Jährige konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden die 29-Jährige und der 57-Jährige verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Im Anschluss war die Fahrbahn für beinahe zwei Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 57-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert in Donauwörth

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Montag (08.09.2025) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit Beamten der Polizei Donauwörth und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord an einer Kontrollstelle in der Donauwörther Industriestraße. In der Zeit von 05.30 Uhr bis 08.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte rund 50 Fahrzeuge. Bei drei Fahrzeugführern unterbanden die Beamten ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Raser

    Augsburg (ots) - Reimlingen/Harburg - Am Sonntag (07.09.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 25 durch. Die Einsatzkräfte stellten hierbei eine Autfahrer bei jeweils erlaubten 100 km/h, in Reimlingen mit 203 km/h und Harburg mit 180 km/h fest. Dieser stellte den traurigen Höchstwert dar. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Dienstag (09.09.2025) randalierte ein 39-Jähriger am Silbermannpark. Gegen 03.00 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar stark alkoholisierte Person. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen. Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf die Polizei zu rufen. Der 39-Jährige ließ sich durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren