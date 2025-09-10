Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am heutigen Mittwochvormittag (10.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer.

Gegen 08.15 Uhr fuhr der 57-jährige Mann an der Anschlussstelle Adelsried auf die Autobahn auf und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er die 29-jährige Autofahrerin, die ebenfalls auf der linken Fahrspur fuhr. Die 29-Jährige konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden die 29-Jährige und der 57-Jährige verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Im Anschluss war die Fahrbahn für beinahe zwei Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 57-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell