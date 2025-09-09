Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Raser

Augsburg (ots)

Reimlingen/Harburg - Am Sonntag (07.09.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 25 durch.

Die Einsatzkräfte stellten hierbei eine Autfahrer bei jeweils erlaubten 100 km/h, in Reimlingen mit 203 km/h und Harburg mit 180 km/h fest. Dieser stellte den traurigen Höchstwert dar. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er muss mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt am Sonntag (07.09.25) zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 zu melden.

