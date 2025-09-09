Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Dienstag (09.09.2025) randalierte ein 39-Jähriger am Silbermannpark.

Gegen 03.00 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar stark alkoholisierte Person. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen. Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf die Polizei zu rufen. Der 39-Jährige ließ sich durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der Alkoholisierung brachten die Polizeibeamten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 39-Jährigen.

