PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Dienstag (09.09.2025) randalierte ein 39-Jähriger am Silbermannpark.

Gegen 03.00 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar stark alkoholisierte Person. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen. Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf die Polizei zu rufen. Der 39-Jährige ließ sich durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der Alkoholisierung brachten die Polizeibeamten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 39-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Samstag (06.09.2025) beschädigte ein 64-jähriger Autofahrer ein Auto im Unterer Talweg. Gegen 17.00 Uhr beschädigte der 64-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf einen geparkten mutmaßlich weißen VW Passat. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Der 64-jährige Autofahrer meldete sich erst nachträglich bei der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - In der Zeit von Donnerstag (04.09.2025), 08.00 Uhr, bis Freitag (05.09.2025), 08.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Weichselweg. Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Stoßstange eines grauen Skodas vorne links. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Dienstag (05.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 06.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg. Die Höhe des Sachschadens sowie des Beuteschadens wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren