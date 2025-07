Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Flucht in Neustadt

Nordhausen (ots)

Ein Hauseigentümer stellte am 05.07.2025 in den Nachmittagsstunden fest, dass jemand bislang Unbekanntes gegen sein Garagentor in Neustadt in der Straße Am Weinberg gefahren ist. Vermutlich wendete der bislang unbekannte Fahrzeugführer sein Fahrzeug vor dem Garagentor des Geschädigten und stieß gegen ebendieses. Ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Tatzeit konnte auf 04.07.2025, 14:00 Uhr bis 05.07.2025, 14:30 Uhr eingegrenzt werden. Wer Hinweise zum Täter oder Tatfahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter 03631/960 bei der Polizei Nordhausen.

