Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebstahl mit festgestelltem Haftbefehl

Nordhausen (ots)

Am 05.07.2025, um 12:37 Uhr erhielt die Polizei Nordhausen Kenntnis, dass eine männliche Person im Marktkauf einen Ladendiebstahl begangen hatte. Der Herr entnahm diverse Hygieneartikel aus der Verpackung und steckte diese in seine Umhängetasche. Dies bemerkte der Ladendetektiv und sprach den Herren an. Nachdem die Polizeibeamten vor Ort eintrafen und die Personalien überprüften, konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl mit einer hohen Geldsumme bestand. Nachdem der Herr die Haftstrafe durch Begleichung der Geldsumme abwenden konnte, wurde er wieder entlassen. Nichtsdestotrotz muss sich der Mann wegen Ladendiebstahl verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell