Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Samstag (06.09.2025) beschädigte ein 64-jähriger Autofahrer ein Auto im Unterer Talweg.

Gegen 17.00 Uhr beschädigte der 64-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf einen geparkten mutmaßlich weißen VW Passat. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Der 64-jährige Autofahrer meldete sich erst nachträglich bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den 64-Jährigen. Gesucht wird der Halter des weißen VW Passat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell