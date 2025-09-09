Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Samstag (06.09.2025) beschädigte ein 64-jähriger Autofahrer ein Auto im Unterer Talweg.
Gegen 17.00 Uhr beschädigte der 64-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf einen geparkten mutmaßlich weißen VW Passat. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Der 64-jährige Autofahrer meldete sich erst nachträglich bei der Polizei.
Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den 64-Jährigen. Gesucht wird der Halter des weißen VW Passat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
