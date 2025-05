Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Erneuter Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend wurde wieder in eine Schule an der Karl-Englert-Straße eingebrochen. Betroffen war diesmal ein Verwaltungsgebäude, an dem gerade ein Gerüst steht. Das nutzten die Täter offenbar, um zu einem Fenster im ersten Obergeschoss zu klettern und dadurch ins Gebäude zu kommen. Die Täter durchsuchten in erster Linie das Sekretariat. Außerdem wurde eine Fensterscheibe des Hauptgebäudes mit einem Stein zerstört. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Aufmerksame Zeugen konnten gegen 18.15 Uhr drei tatverdächtige Jugendliche sehen. Beschreibung: 1) männlich, ca. 14 Jahre alt, "groß", hellbraune Haare, schwarze Hose, weißes Shirt, schwarze Handschuhe 2) männlich, ca. 14 Jahre alt, schwarze Locken, beige Jacke, schwarze Hose 3) männlich, ca. 14 Jahre alt, schwarze Locken, schwarze Jacke, schwarze Hose

Wer weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder Hinweise zu diesem oder einem anderen Einbruch an der Schule geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell