POL-RE: Gladbeck: Gegen Verkehrsschild und Baum geprallt - Autofahrer vermutlich betrunken

Recklinghausen (ots) - Herten: Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Freitagabend mutmaßliche Einbrecher in die Flucht schlagen. Gegen 21:50 Uhr hebelten drei Täter an einem Fenster eines Einfamilienhauses am Brukenthalweg. Als der Nachbar auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Unbekannten die Flucht. ...

