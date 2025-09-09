Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (07.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Donauwörther Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 05:00 Uhr beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangs- sowie Nebentür der Bar. Daraufhin kamen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus der Bar. Die Unbekannten gingen die beiden Männer offenbar unvermittelt an. Der 27-Jährige und der 30-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Die Unbekannten flüchteten. Der 27-Jährige und der 30-Jährige folgten den Unbekannten. Es kam zu einem Aufeinandertreffen und die Unbekannten griffen die Männer nochmals an. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer erneut.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt u. a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell