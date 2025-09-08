PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Autos

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München - Am gestrigen Sonntag (07.08.2025) kam es zum Brand eines Autos auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 06.45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung München. Zwischen Zusmarshausen und Adelsried kam Rauch aus seinem Fahrzeug. Der Mann stoppte daraufhin auf dem Seitenstreifen. Kurze Zeit später stand das Auto in Flammen. Der 27-Jährige konnte das Auto verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch das Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt für den Brand ursächlich.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Im Anschluss war die Fahrbahn für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

